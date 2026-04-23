Главная Спорт Вратарь Чернигова стал героем КУ, выиграв три серии пенальти подряд

Дата публикации 23 апреля 2026 00:32
Татаренко выиграл третью серию пенальти и вывел Чернигов в финал
Максим Татаренко. Фото: "Чернигов"

Вратарь "Чернигова" Максим Татаренко стал главным героем полуфинала Кубка Украины. В матче с "Металлистом 1925" голкипер решил судьбу противостояния, помог команде выйти в финал.

О героизме вратаря сообщил портал Новини.LIVE.

Татаренко вывел "Чернигов" в финал

В матче против "Металлиста 1925" "Чернигов", который с 5-й минуты играл в меньшинстве, выстоял в основное время — 0:0. В серии пенальти команда одержала победу со счетом 6:5, несмотря на преимущество соперника по статистике.

Игроки "Металлиста 1925" нанесли 31 удар по воротам, однако Татаренко провел один из лучших матчей в карьере. Он совершил 13 сейвов и удержал свою команду в игре.

В серии пенальти вратарь также стал ключевой фигурой. Он отразил удар Кристиана Мба, тогда как Николас Аревало попал в стойку.

В то же время "Чернигов" за весь матч не нанес ни одного удара по воротам соперника, сделав ставку на оборону.

Для Татаренко это уже третья выигранная серия пенальти в текущем розыгрыше Кубка Украины. Ранее он помог команде пройти "Феникс-Мариуполь" и "Лесное" именно в послематчевых сериях.

В финале "Чернигов" сыграет против "Динамо". Для клуба это исторический результат и шанс добыть трофей.

ФК Металлист 1925 Кубок Украины ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
