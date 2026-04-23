Видео

Главная Спорт Ярмоленко тепло отреагировал на выход Чернигова в финал Кубка Украины

Ярмоленко тепло отреагировал на выход Чернигова в финал Кубка Украины

Дата публикации 23 апреля 2026 07:30
Ярмоленко ответил Чернигову перед финалом Кубка Украины
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отреагировал на видео "Чернигова" после выхода в финал Кубка Украины. Лидер киевлян ответил вратарю Максиму Татаренко.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко
Сообщение Андрея Ярмоленко. Фото: скриншот

Ярмоленко ответил Татаренко

Ранее голкипер "Чернигова" обратился к лидеру "Динамо", сказав: "Николаевич. Увидимся в финале". Это обращение связано и с тем, что Ярмоленко является уроженцем Черниговщины.

Ярмоленко ответил вратарю "Чернигова", который стал героем матча против "Металлиста 1925" в полуфинале Кубка Украины.

"Мои поздравления. Увидимся в финале", — написал Ярмоленко.

Игрок "Динамо" подтвердил готовность к решающему матчу турнира и сохранил интригу перед финалом.

"Чернигов" пробился в финал, одолев "Металлист 1925" в серии пенальти. Героем матча стал Татаренко, который сделал 13 сейвов в основное время и отразил решающие удары в серии пенальти.

Финал Кубка Украины сезона 2025/26 состоится 20 мая на стадионе "Львов Арена". В финале "Динамо" и "Чернигов" определят обладателя трофея.

Андрей Ярмоленко Кубок Украины ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
Реклама

