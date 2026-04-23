Известный боксер призвал Усика оказаться от чемпионских поясов

Известный боксер призвал Усика оказаться от чемпионских поясов

Дата публикации 23 апреля 2026 12:48
Риакпоре призвал Усика отказаться от чемпионских поясов
Александр Усик после первой встречи с Рико Верхувеном. Фото: Reuters/Matthew Childs

Бывший чемпион Британии по боксу Ричард Риакпоре раскритиковал сразу нескольких коллег. Одним из них стал Александр Усик. Экс-обладатель титула чемпиона  Европы по версии EBU считает себя более зрелищным бойцом, чем украинец.  

Риакпоре бросил вызов сразу нескольким представителоям сверхтяжелого веса, сообщает портал  Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Ричард Риакпоре подтвердил намерение выйти на ринг с победителем противостояния Даниэля Дюбуа с Фабио Уордли. Он заявил, что будет любым способом добиваться возможности завоевать один из чемпионских титулов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что Риакпоре сказал об Усике  

Британец поделился мнением о многих представителях супертяжелого веса, и украинец не стал исключением. Риакпоре раскритиковал то, что чемпион собрал большинство поясов, но не собирается их защищать. Боксер не понимает, почему Александр Усик решил провести бой с представит елем другого вида спорта Рико Верхувеном. 

"Ищу любую возможность завоевать чемпионский пояс. Знаю, что мне это удастся. Болельщикам нравится  смотреть на нокауты, на быстрых соперников, высокую динамику противостояний. Я тот, кто может это дать. Появилось новое поколение бойцов, которые ждут свой шанс, я его представляю", — заявил боксер.  

Кто такой Риакпоре  

Ричард преувеличил, назвав себя представителем молодого поколения. Бывшему Интерконтинентальному чемпиону  по версии WBA уже 36 лет. Британец долгое время был одним из лучших представителей Европы в боксе и шел без поражений.     

Риакпоре побеждал Криса  Биллам-Смита, Сэма Хайда и Фабио Турчи. В 2024 году он упустил шанс стать чемпионом мира по версии WBO после поражения от Криса Биллам-Смита.     

Андрей Андрущак - Редактор

Андрей Андрущак
