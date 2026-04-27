Жена Шапаренко с иронией прокомментировала победу Динамо

Николай Шапаренко (справа) в матче против "Кривбасса". Фото: "Динамо от Шурика"

В центральном поединке 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Кривбасс" проиграл "Динамо" со счетом 5:6. Болельщики обеих команд испытали целую гамму эмоций. Матч официально стал самым результативным в истории УПЛ.

Кристина Шацких поделилась ощущениями после финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE.

Киевское "Динамо" провело два разных тайма в противостоянии с "Кривбассом". До перерыва киевляне уступали в счете 1:4, но на вторую половину игры Игорь Костюк выпустил на поле ряд основных футболистов, которые помогли "бело-синим" вырвать победу.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Эмоции Кристины Шацких

Хавбек Николай Шапаренко не забил "Кривбассу", но провел на поле весь матч и принял участие в нескольких атаках "Динамо". Его жена, дочь легенды клуба Максима Шацких, смотрела поединок и после его окончания поделилась эмоциями.

Николай Шапаренко с Кристиной Шацких. Фото: instagram.com/krishatskykh/

"Наверно, это самый интересный матч за последнее время. И самый "стрессовый". Я точно найду сегодня несколько седых волос после такой игры", — в шутку написала жена Шапаренко.

Читайте также:

Реакция Кристины Шапаренко. Фото: скриншот Telegram

Кристина и Николай начали встречаться еще в 2022 году, но при этом долго скрывали свои отношения. Только в 2025 году стало известно об их свадьбе. Недавно Кристина родила дочь Мию, воспитанием которой пара и занимается.

