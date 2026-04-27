Боксерский бой завершился массовым избиением россиян турками: видео

Боксерский бой завершился массовым избиением россиян турками: видео

Дата публикации 27 апреля 2026 06:30
Турки избили россиян в массовой драке после боксерского поединка
Массовая драка турок и россиян. Фото: кадр из видео

Титульный поединок по боксу в турецком Трабзоне завершился громким скандалом и массовой дракой прямо на ринге. Бой между местным боксером Эмирханом Калканом и россиянином Сергеем Гороховым был остановлен в третьем раунде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на турецкие СМИ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая драка в Турции

По информации источников, напряжение между командами боксеров нарастало еще до начала поединка. В третьем раунде конфликт вспыхнул после словесных провокаций, которые быстро переросли в физическое противостояние. В рингсайде началась потасовка, после чего на канвас начали выбегать представители обеих сторон.

Ситуация вышла из-под контроля за считанные секунды. В драке участвовали десятки людей, которые использовали не только кулаки и ноги, но и подручные предметы. По словам очевидцев, в ход пошли стулья, а сам ринг превратился в арену драки.

Охрана арены не смогла оперативно локализовать конфликт, поэтому организаторы немедленно остановили поединок. Зрители на трибунах также были вынуждены покидать свои места из-за опасной ситуации возле ринга.

Сейчас официальный результат боя не объявлен. Турецкие медиа сообщают, что инцидент уже расследуют соответствующие органы, которые устанавливают причины конфликта и возможных виновников срыва поединка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал об интересе одного из итальянских клубов к нападающему львовских "Карпат", которого рассматривают как вариант усиления состава.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщал, что Руслан Малиновский прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с "Полесьем" и определился со своими дальнейшими планами.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
Реклама

