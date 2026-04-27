Турки побили росіян у масовій бійці після боксерського поєдинку

Масова бійка турків та росіян. Фото: кадр з відео

Титульний поєдинок з боксу в турецькому Трабзоні завершився гучним скандалом та масовою бійкою прямо на рингу. Бій між місцевим боксером Емірханом Калканом і росіянином Сергієм Гороховим було зупинено в третьому раунді.

За інформацією джерел, напруга між командами боксерів наростала ще до початку поєдинку. У третьому раунді конфлікт спалахнув після словесних провокацій, які швидко переросли у фізичне протистояння. У рингсайді почалася штовханина, після чого на канвас почали вибігати представники обох сторін.

Ситуація вийшла з-під контролю за лічені секунди. У бійці брали участь десятки людей, які використовували не лише кулаки та ноги, а й підручні предмети. За словами очевидців, у хід пішли стільці, а сам ринг перетворився на арену бійки.

Охорона арени не змогла оперативно локалізувати конфлікт, тому організатори негайно зупинили поєдинок. Глядачі на трибунах також були змушені залишати свої місця через небезпечну ситуацію біля рингу.

Наразі офіційний результат бою не оголошено. Турецькі медіа повідомляють, що інцидент уже розслідують відповідні органи, які встановлюють причини конфлікту та можливих винуватців зриву поєдинку.

