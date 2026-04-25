Форвард Карпат Фаал зацікавив клуб Серії А

Форвард львівських "Карпат" Бубакар Фаал може продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів. Гамбійський нападник уже привернув увагу скаутів кількох клубів.

За інформацією джерела, найстатуснішим претендентом на 23-річного футболіста є італійський "Удінезе". Клуб із Серії А розглядає Фаала як один з варіантів підсилення атаки на наступний сезон. Наразі команда з Удіне посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Фаал приєднався до "Карпат" на початку 2026 року та швидко став одним з ключових гравців команди. Нападник демонструє результативну гру, поєднуючи фізичну міць із доброю реалізацією моментів. Його виступи вже привернули увагу не лише італійських клубів, а й представників інших європейських ліг.

У поточному сезоні гамбійський форвард провів 24 матчі в УПЛ за львівські "Карпати" та "Рух", у яких забив дев’ять м’ячів і віддав п’ять результативних передач. Він є гравцем основного складу, провівши майже всі матчі з перших хвилин.

Контракт Фаала з "Карпатами" розрахований до літа 2028 року, що дає львівському клубу сильну переговорну позицію. Орієнтовна трансферна вартість футболіста становить близько 700 тисяч євро, однак у разі активного інтересу з боку європейських клубів ця сума може зрости.

У разі вдалого завершення сезону він разом із голкіпером Назаром Домчаком може стати одним з найперспективніших експортних активів "Карпат" на найближче трансферне вікно.

