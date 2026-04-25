Холостяк-15 В'ячеслав Кравцов: хто це і що про нього відомо

В'ячеслав Кравцов під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/slava5555/

Телеканал СТБ офіційно представив головного героя нового сезону романтичного шоу "Холостяк-15". Ним став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Спортсмен відомий за виступами на міжнародному рівні та в НБА.

Прем'єра сезону запланована на осінь 2026 року, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу СТБ.

В'ячеслав Кравцов народився в Одесі та грає на позиції центрового. Зріст спортсмена становить 212 сантиметрів, що стало одним із факторів, який дозволив йому побудувати успішну кар'єру. Новий "Холостяк" ставав чемпіоном України та Іспанії, а також довгий час виступав за національну збірну. Понад десять років баскетболіст залишався одним із лідерів команди.

Кар'єра в НБА та досягнення Кравцова

Український центровий виступав у НБА за "Детройт Пістонс" і "Фінікс Санз". Саме у США він здобув найбільшу міжнародну популярність. За роки кар'єри Кравцов зарекомендував себе як надійний гравець оборони та командний баскетболіст.

Майк Тайсон (ліворуч) і В'ячеслав Кравцов. Фото: instagram.com/slava5555/

Зараз 38-річний спортсмен проживає в Києві. У нього є дочка, у вихованні якої він бере активну участь. Раніше Кравцов був одружений, проте зараз готовий до нових стосунків. Участь у проєкті "Холостяк" стане для нього новим етапом поза спортивною кар'єрою.

