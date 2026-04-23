Вордлі назвав головний урок від Усика

Фабіо Вордлі та Олександр Усик після тренування.

Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі поділився спогадами про тренувальний табір Олександра Усика. Британський боксер згадав спільні спаринги, які відбулися на ранньому етапі його кар'єри.

Спортсмен заявив, що той досвід став одним із ключових для подальшого розвитку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на DAZN.

Британець Фабіо Вордлі зазначив, що на момент тренувань у 2018 році він тільки починав свій шлях у професійному боксі. Поєдинки з Олександром Усиком дали йому змогу краще зрозуміти вимоги до підготовки та роботи на рингу.

Вордлі розповів про тренування з Усиком

Українець, за словами британця, вже тоді демонстрував високий рівень майстерності. Отримані знання допомогли Вордлі вибудувати власний тренувальний процес. Фабіо зізнався, що досі вдячний Усику.

"Це був жовтень 2018 року. Тоді я був ще дуже "сирим", усе ще вчився своїй справі. Спаринги з ним були чудовими з точки зору навчання, але він буквально "обстрілював" мене з усіх боків. Він був чудовий тоді і залишається таким зараз", — розповів чемпіон із Британії.

Фабіо Вордлі залишається непереможеним у професійній кар'єрі та володіє титулом WBO в суперважкій вазі. На його рахунку 20 перемог та одна нічия, при цьому більшість боїв він завершив нокаутом.

Британець входить до числа найсильніших боксерів дивізіону та продовжує боротьбу за закріплення статусу чемпіона. Наступний бій Фабіо Вордлі запланований на 9 травня, його суперником стане Даніель Дюбуа.

