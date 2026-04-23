Трансфер Коноплі: на гравця Шахтаря претендує гранд Серії А

Юхим Конопля під час матчу.

Керівництво італійської "Роми" вже готується до літнього трансферного вікна. У команді, де грає Артем Довбик, може з'явитися ще один футболіст збірної України. Йдеться про Юхима Коноплю.

"Джалороссі" хочуть провести переговори з агентами гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

У "Ромі" незадоволені результатами в сезоні 2025/26. Уже влітку цього року клуб може замінити головного тренера Джан П'єро Гасперіні іншим фахівцем, після чого почнеться активна трансферна кампанія. У сфері інтересів "вовків" опинився Юхим Конопля.

Юхим Конопля в атаці "Шахтаря".

Деталі можливого трансферу українця

Влітку у 26-річного флангового футболіста завершиться контракт із "Шахтарем". Юхим Конопля не хоче продовжувати контракт із донецьким клубом, хоча така пропозиція йому надійшла. Натомість захисник змінив агентів заради трансферу в європейський клуб.

Таким клубом може стати італійська "Рома", яка придивляється до гравця з міжнародним досвідом. Додатковим стимулом для трансферу Юхима Коноплі є те, що за нього не доведеться платити відступні. У сезоні 2025/26 захисник провів за "Шахтар" у всіх турнірах 27 поєдинків, у яких записав на свій рахунок 2 м'ячі та 4 асисти.

