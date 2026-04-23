Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рома хоче підписати ще одного гравця збірної України

Рома хоче підписати ще одного гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 11:27
Трансфер Коноплі: на гравця Шахтаря претендує гранд Серії А
Юхим Конопля під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво італійської "Роми" вже готується до літнього трансферного вікна. У команді, де грає Артем Довбик, може з'явитися ще один футболіст збірної України. Йдеться про Юхима Коноплю.

"Джалороссі" хочуть провести переговори з агентами гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

У "Ромі" незадоволені результатами в сезоні 2025/26. Уже влітку цього року клуб може замінити головного тренера Джан П'єро Гасперіні іншим фахівцем, після чого почнеться активна трансферна кампанія. У сфері інтересів "вовків" опинився Юхим Конопля.

Ефим Конопля в матче Шахтера против житомирского Полесья
Юхим Конопля в атаці "Шахтаря". Фото: прес-служба клубу

Деталі можливого трансферу українця

Влітку у 26-річного флангового футболіста завершиться контракт із "Шахтарем". Юхим Конопля не хоче продовжувати контракт із донецьким клубом, хоча така пропозиція йому надійшла. Натомість захисник змінив агентів заради трансферу в європейський клуб.

Таким клубом може стати італійська "Рома", яка придивляється до гравця з міжнародним досвідом. Додатковим стимулом для трансферу Юхима Коноплі є те, що за нього не доведеться платити відступні. У сезоні 2025/26 захисник провів за "Шахтар" у всіх турнірах 27 поєдинків, у яких записав на свій рахунок 2 м'ячі та 4 асисти.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Шахтар Юхим Конопля ФК Рома (Рим)
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації