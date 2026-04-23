Трансфер Конопли: на игрока Шахтера претендует гранд Серии А

Ефим Конопля во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство итальянской "Ромы" уже готовится к летнему трансферному окну. В команде, где играет Артем Довбик, может появиться еще один футболист сборной Украины. Речь идет о Ефиме Конопле.

"Джалоросси" хотят провести переговоры с агентами игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В "Роме" неудовлетворены результатами в сезоне 2025/26. Уже летом этого года клуб может заменить главного тренера Джан Пьеро Гасперини другим специалистом, после чего начнется активная трансферная кампания. В сфере интересов "волков" оказался Ефим Конопля.

Ефим Конопля в атаке "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Детали возможного трансфера украинца

Летом у 26-летнего флангового футболиста завершится контракт с "Шахтером". Ефим Конопля не хочет продлевать контракт с донецким клубом, хотя такое предложение ему поступило. Вместо этого защитник сменил агентов ради трансфера в европейский клуб.

Таким клубом может стать итальянская "Рома", которая присматривается к игроку с международным опытом. Дополнительным стимулом для трансфера Ефима Конопли является то, что за него не придется платить отступные. В сезоне 2025/26 защитник провел за "Шахтер" во всех турнирах 27 поединков, в которых записал на свой счет 2 мяча и 4 ассиста.

