Главная Спорт Рома хочет подписать еще одного игрока сборной Украины

Рома хочет подписать еще одного игрока сборной Украины

Дата публикации 23 апреля 2026 11:27
Трансфер Конопли: на игрока Шахтера претендует гранд Серии А
Ефим Конопля во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство итальянской "Ромы" уже готовится к летнему трансферному окну. В команде, где играет Артем Довбик, может появиться еще один футболист сборной Украины. Речь идет о Ефиме Конопле. 

"Джалоросси" хотят провести переговоры с агентами игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport

В "Роме" неудовлетворены результатами в сезоне 2025/26. Уже летом этого года клуб может заменить главного тренера Джан Пьеро Гасперини другим специалистом, после чего начнется активная трансферная кампания. В сфере интересов "волков" оказался Ефим Конопля

Ефим Конопля в матче Шахтера против житомирского Полесья
Ефим Конопля в атаке "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Детали возможного трансфера украинца 

Летом у 26-летнего флангового футболиста завершится контракт с "Шахтером". Ефим Конопля не хочет продлевать контракт с донецким клубом, хотя такое предложение ему поступило. Вместо этого защитник сменил агентов ради трансфера в европейский клуб. 

Таким клубом может стать итальянская "Рома", которая присматривается к игроку с международным опытом. Дополнительным стимулом для трансфера Ефима Конопли является то, что за него не придется платить отступные. В сезоне 2025/26 защитник провел за "Шахтер" во всех турнирах 27 поединков, в которых записал на свой счет 2 мяча и 4 ассиста. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что экс-футболиста "Шахтера" Георгия Судакова тоже ждет смена команды

Также Новини.LIVE сообщали об обмене сообщениями Андрея Ярмоленко и вратаря "Чернигова" Максима Татаренко. 

ФК Шахтер Ефим Конопля ФК Рома (Рим)
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
