Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Уордли объяснил, как Усик сделал его сильнее

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 15:45
Уордли назвал главный урок от Усика
Фабио Уордли и Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/fabiowardley/

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился воспоминаниями о тренировочном лагере Александра Усика. Британский боксер вспомнил совместные спарринги, которые состоялись на раннем этапе его карьеры.

Спортсмен заявил, что тот опыт стал одним из ключевых для дальнейшего развития, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN

Британец Фабио Уордли отметил, что на момент тренировок в 2018 году он только начинал свой путь в профессиональном боксе. Поединки с Александром Усиком позволили ему лучше понять требования к подготовке и работе на ринге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уордли рассказал о тренировках с Усиком

Украинец, по словам британца, уже тогда демонстрировал высокий уровень мастерства. Полученные знания помогли Уордли выстроить собственный тренировочный процесс. Фабио признался, что до сих пор благодарен Усику

"Это был октябрь 2018 года. Тогда я был еще очень "сырой", все еще учился своему делу. Спарринги с ним были отличными с точки зрения обучения, но он буквально "обстреливал" меня со всех сторон. Он был великолепен тогда и остается таким сейчас", — рассказал чемпион из Британии.

Фабио Уордли остается непобежденным в профессиональной карьере и владеет титулом WBO в супертяжелом весе. На его счету 20 побед и одна ничья, при этом большинство боев он завершил нокаутом.

Британец входит в число сильнейших боксеров дивизиона и продолжает борьбу за закрепление статуса чемпиона. Следующий бой Фабио Уордли запланирован на 9 мая, его соперником станет Даниэль Дюбуа.

Александр Усик бокс Фабио Уордли
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации