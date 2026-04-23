Уордли назвал главный урок от Усика

Фабио Уордли и Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/fabiowardley/

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился воспоминаниями о тренировочном лагере Александра Усика. Британский боксер вспомнил совместные спарринги, которые состоялись на раннем этапе его карьеры.

Спортсмен заявил, что тот опыт стал одним из ключевых для дальнейшего развития, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Британец Фабио Уордли отметил, что на момент тренировок в 2018 году он только начинал свой путь в профессиональном боксе. Поединки с Александром Усиком позволили ему лучше понять требования к подготовке и работе на ринге.

Уордли рассказал о тренировках с Усиком

Украинец, по словам британца, уже тогда демонстрировал высокий уровень мастерства. Полученные знания помогли Уордли выстроить собственный тренировочный процесс. Фабио признался, что до сих пор благодарен Усику.

"Это был октябрь 2018 года. Тогда я был еще очень "сырой", все еще учился своему делу. Спарринги с ним были отличными с точки зрения обучения, но он буквально "обстреливал" меня со всех сторон. Он был великолепен тогда и остается таким сейчас", — рассказал чемпион из Британии.

Фабио Уордли остается непобежденным в профессиональной карьере и владеет титулом WBO в супертяжелом весе. На его счету 20 побед и одна ничья, при этом большинство боев он завершил нокаутом.

Британец входит в число сильнейших боксеров дивизиона и продолжает борьбу за закрепление статуса чемпиона. Следующий бой Фабио Уордли запланирован на 9 мая, его соперником станет Даниэль Дюбуа.

