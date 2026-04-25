Вячеслав Кравцов стал героем Холостяк-15: факты о карьере и жизни

Вячеслав Кравцов стал героем Холостяк-15: факты о карьере и жизни

Дата публикации 25 апреля 2026 06:33
Холостяк-15 Вячеслав Кравцов: кто это и что о нем известно
Вячеслав Кравцов во время интервью. Фото: instagram.com/slava5555/

Телеканал СТБ официально представил главного героя нового сезона романтического шоу "Холостяк-15". Им стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Спортсмен известен по выступлениям на международном уровне и в НБА.

Премьера сезона запланирована на осень 2026 года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу СТБ. 

Вячеслав Кравцов родился в Одессе и играет на позиции центрового. Рост спортсмена составляет 212 сантиметров, что стало одним из факторов, который позволил ему построить успешную карьеру. Новый "Холостяк" становился чемпионом Украины и Испании, а также долгое время выступал за национальную сборную. Более десяти лет баскетболист оставался одним из лидеров команды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карьера в НБА и достижения Кравцова

Украинский центровой выступал в НБА за "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз". Именно в США он получил наибольшую международную известность. За годы карьеры Кравцов зарекомендовал себя как надежный игрок обороны и командный баскетболист. 

Вячеслав Кравцов с известным боксером Майком Тайсоном
Майк Тайсон (слева) и Вячеслав Кравцов. Фото: instagram.com/slava5555/

Сейчас 38-летний спортсмен проживает в Киеве. У него есть дочь, в воспитании которой он активно участвует. Ранее Кравцов был в браке, однако сейчас готов к новым отношениям. Участие в проекте "Холостяк" станет для него новым этапом вне спортивной карьеры.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
