Шевченко выбирает между Маркевичем и Мальдерой для сборной Украины

Украинский тренер Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Украинская ассоциация футбола определилась с основными кандидатами на пост главного тренера сборной Украины. После ухода Сергея Реброва организация начала процесс поиска нового наставника. В числе претендентов рассматриваются два специалиста.

Решение по назначению пока не принято, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

По информации журналиста Дмитрия Шпирко, президент УАФ Андрей Шевченко рассматривает кандидатуры Мирона Маркевича и итальянского специалиста Андреа Мальдеры. Оба варианта обсуждаются на текущем этапе. При этом окончательное решение будет принято позже. В ассоциации продолжают анализировать возможные варианты.

Андреа Мальдера (слева), Мауро Тассотти, Андрей Шевченко и Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Кто претендует на пост тренера сборной

Мирон Маркевич рассматривается как один из наиболее авторитетных украинских специалистов. Он имеет опыт работы с национальной командой и значительный тренерский стаж. В то же время важным фактором остается формирование его штаба. От выбора ассистентов может зависеть окончательное решение.

Андреа Мальдера также входит в число кандидатов. Итальянский специалист ранее работал в тренерском штабе сборной Украины при Андрее Шевченко. Он отвечал за значительный объем работы и знаком с внутренними процессами команды. Окончательное решение по новому тренеру сборной Украины ожидается в ближайшее время.

