Ребров может возглавить Панатинаикос после отставки

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сергей Ребров после увольнения с поста главного тренера сборной Украины стал свободным агентом на тренерском рынке. Украинский специалист уже рассматривается как один из кандидатов на работу в европейском клубе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на newsit.gr.

Ребров может возглавить клуб из теплой страны

По информации источника, имя Реброва появилось в списке потенциальных наставников греческого "Панатинаикоса". Клуб из Афин может вернуться к вопросу смены тренера уже в ближайшее время.

Действующий наставник команды Рафаэль Бенитес не полностью оправдывает ожидания руководства. В связи с этим его позиции остаются неустойчивыми, а вариант с приглашением нового тренера рассматривается как реальный сценарий на лето.

Разговоры о переходе Реброва в "Панатинаикос" велись еще в 2025 году, но тогда его не отпустили из сборной Украины.

Для Реброва это может стать возвращением в клубный футбол после работы со сборной Украины, которую он возглавлял с 2023 года. За этот период команда провела 34 матча: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

В то же время в Украине уже обсуждают кандидатов на замену тренера. Чаще всего в СМИ упоминают кандидатуру Мирона Маркевича, который имеет значительный опыт работы в украинском футболе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Георгий Судаков может покинуть "Бенфику", поскольку клуб уже подыскал варианты для его трансфера летом.

Также Новини.LIVE писал, что британский боксер Ричард Риакпоре призвал Александра Усика отказаться от чемпионских поясов из-за его планов и выбора соперников.