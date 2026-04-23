Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ребров останется в Европе: назван новый клуб тренера

Ребров останется в Европе: назван новый клуб тренера

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 23:22
Ребров может возглавить Панатинаикос после отставки
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сергей Ребров после увольнения с поста главного тренера сборной Украины стал свободным агентом на тренерском рынке. Украинский специалист уже рассматривается как один из кандидатов на работу в европейском клубе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на newsit.gr.

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Ребров может возглавить клуб из теплой страны

По информации источника, имя Реброва появилось в списке потенциальных наставников греческого "Панатинаикоса". Клуб из Афин может вернуться к вопросу смены тренера уже в ближайшее время.

Действующий наставник команды Рафаэль Бенитес не полностью оправдывает ожидания руководства. В связи с этим его позиции остаются неустойчивыми, а вариант с приглашением нового тренера рассматривается как реальный сценарий на лето.

Разговоры о переходе Реброва в "Панатинаикос" велись еще в 2025 году, но тогда его не отпустили из сборной Украины.

Для Реброва это может стать возвращением в клубный футбол после работы со сборной Украины, которую он возглавлял с 2023 года. За этот период команда провела 34 матча: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

В то же время в Украине уже обсуждают кандидатов на замену тренера. Чаще всего в СМИ упоминают кандидатуру Мирона Маркевича, который имеет значительный опыт работы в украинском футболе.

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Панатинаикос
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации