Ребров може очолити Панатінаїкос після відставки

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Сергій Ребров після звільнення з посади головного тренера збірної України став вільним агентом на тренерському ринку. Український спеціаліст уже розглядається як один із кандидатів на роботу в європейському клубі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на newsit.gr.

Ребров може очолити клуб із теплої країни

За інформацією джерела, ім’я Реброва з’явилося у списку потенційних наставників грецького "Панатінаїкоса". Клуб з Афін може повернутися до питання зміни тренера вже найближчим часом.

Чинний наставник команди Рафаель Бенітес не повністю виправдовує очікування керівництва. У зв’язку з цим його позиції залишаються нестійкими, а варіант із запрошенням нового тренера розглядається як реальний сценарій на літо.

Розмови про перехід Реброва до "Панатінаїкоса" велися ще в 2025 році, але тоді його не відпустили зі збірної України.

Для Реброва це може стати поверненням у клубний футбол після роботи зі збірною України, яку він очолював із 2023 року. За цей період команда провела 34 матчі: 16 перемог, 8 нічиїх і 10 поразок.

Водночас в Україні вже обговорюють кандидатів на заміну тренера. Найчастіше в ЗМІ згадують кандидатуру Мирона Маркевича, який має значний досвід роботи в українському футболі.

