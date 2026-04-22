Кварцяний назвав кандидатів на заміну Реброву

Відомий український фахівець Віталій Кварцяний висловився щодо відставки Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Легенда українського футболу також назвав кандидатів на посаду.

Кварцяний підкреслив, що робота тренера національної команди залежить від результату, однак позитивно оцінив роботу Реброва.

За словами Кварцяного, Ребров дав шанс багатьом футболістам, залучав молодь і будував нову команду в складних умовах.

"Я вважаю, що Ребров — серйозний тренер… Він багато зробив для розвитку українського футболу", — сказав Кварцяний.

Тренер також звернув увагу на специфіку роботи в збірній, де обмежений час на підготовку та складні обставини, пов’язані з війною. Ці аспекти завадили Реброву.

Щодо наступного тренера, Кварцяний виступив за українського спеціаліста. На його думку, іноземному тренеру знадобиться багато часу на адаптацію.

Серед кандидатів він виділив Мирона Маркевича та Олега Лужного, поставивши їх на один рівень. Кварцяний відзначив досвід Маркевича та його відданість збірній, а також підкреслив авторитет Лужного.

Водночас він зазначив, що Руслану Ротаню поки зарано очолювати збірну, хоча визнав його перспективним фахівцем.

