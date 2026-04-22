Кварцяный назвал двух лучших кандидатов на место наставника сборной

Кварцяный назвал двух лучших кандидатов на место наставника сборной

Дата публикации 22 апреля 2026 19:58
Кварцяный назвал кандидатов на замену Реброву
Виталий Кварцяный. Фото: dynamo.kiev.ua

Известный украинский специалист Виталий Кварцяный высказался относительно отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Легенда украинского футбола также назвал кандидатов на должность.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Кварцяный подчеркнул, что работа тренера национальной команды зависит от результата, однако положительно оценил работу Реброва.

По словам Кварцяного, Ребров дал шанс многим футболистам, привлекал молодежь и строил новую команду в сложных условиях.

"Я считаю, что Ребров — серьезный тренер... Он много сделал для развития украинского футбола", — сказал Кварцяный.

Тренер также обратил внимание на специфику работы в сборной, где ограниченное время на подготовку и сложные обстоятельства, связанные с войной. Эти аспекты помешали Реброву.

Относительно следующего тренера, Кварцяный выступил за украинского специалиста. По его мнению, иностранному тренеру понадобится много времени на адаптацию.

Среди кандидатов он выделил Мирона Маркевича и Олега Лужного, поставив их на один уровень. Кварцяный отметил опыт Маркевича и его преданность сборной, а также подчеркнул авторитет Лужного.

В то же время он отметил, что Руслану Ротаню пока рано возглавлять сборную, хотя признал его перспективным специалистом.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что португальская "Бенфика" готова продать Георгия Судакова и уже нашла для него потенциальный новый клуб.

Ранее Новини.LIVE информировал, что Сергей Ребров подвел итоги работы после ухода из сборной Украины и объяснил свое решение покинуть пост.

Мирон Маркевич Виталий Кварцяный Олег Лужный
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
