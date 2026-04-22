Кварцяный назвал кандидатов на замену Реброву

Виталий Кварцяный. Фото: dynamo.kiev.ua

Известный украинский специалист Виталий Кварцяный высказался относительно отставки Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Легенда украинского футбола также назвал кандидатов на должность.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Кварцяный назвал кандидатов

Кварцяный подчеркнул, что работа тренера национальной команды зависит от результата, однако положительно оценил работу Реброва.

По словам Кварцяного, Ребров дал шанс многим футболистам, привлекал молодежь и строил новую команду в сложных условиях.

"Я считаю, что Ребров — серьезный тренер... Он много сделал для развития украинского футбола", — сказал Кварцяный.

Читайте также:

Тренер также обратил внимание на специфику работы в сборной, где ограниченное время на подготовку и сложные обстоятельства, связанные с войной. Эти аспекты помешали Реброву.

Относительно следующего тренера, Кварцяный выступил за украинского специалиста. По его мнению, иностранному тренеру понадобится много времени на адаптацию.

Среди кандидатов он выделил Мирона Маркевича и Олега Лужного, поставив их на один уровень. Кварцяный отметил опыт Маркевича и его преданность сборной, а также подчеркнул авторитет Лужного.

В то же время он отметил, что Руслану Ротаню пока рано возглавлять сборную, хотя признал его перспективным специалистом.

