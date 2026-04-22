Ребров лаконічно пояснив відхід зі збірної України

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Сергій Ребров прокоментував завершення своєї роботи на посаді головного тренера збірної України. Фахівець залишив посаду після трьох років на чолі національної команди. Рішення було ухвалено за угодою сторін за участю Української асоціації футболу.

У такий спосіб завершився один із ключових етапів у сучасній історії "синьо-жовтих", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Тренер очолив команду 2023 року і провів із нею повний кваліфікаційний цикл. Під керівництвом Сергія Реброва збірна України зіграла 34 матчі на міжнародному рівні. За цей період команда здобула 16 перемог, вісім разів зіграла внічию і зазнала десять поразок.

Сергій Ребров на початку роботи зі збірною України. Фото: УНІАН

Ребров підбив підсумки роботи в збірній

Також українці виступили на Євро-2024 і брали участь у відборі на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" поступилися шведам у півфіналі відбору на Мундіаль, що і стало вирішальним аргументом на користь зміни тренера.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний", — заявив Ребров.

Після відходу з посади головного тренера Ребров залишається в структурі Української асоціації футболу. Він продовжить роботу в ролі віцепрезидента і члена Виконавчого комітету.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Георгій Судаков здатний змінити клуб уже влітку 2026 року, покинувши "Бенфіку".

Також видання наводило коментар Олександра Караваєва після перемоги "Динамо" над "Буковиною" в Кубку України.