Маркевич, Йовичевич та інші кандидати на пост тренера збірної України

Мирон Маркевич під час роботи у збірній України. Фото: УНІАН

У збірній України завершилася епоха Сергія Реброва. Колишній футболіст і тренер київського "Динамо" пішов із національної команди. Ім'я нового наставника "синьо-жовтих" буде оголошено пізніше.

На цю роботу претендують відомі фахівці з України та інших країн, повідомляє портал Новини.LIVE.

Глава УАФ Андрій Шевченко ще не оголосив ім'я нового наставника збірної України. До попереднього списку кандидатів на цю роботу увійшло понад 10 наставників. У деяких із них уже є досвід роботи з "біло-синіми".

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: Reuters/Pablo Morano

Хто може очолити збірну України

Основним претендентом за версією експертів залишається Мирон Маркевич. Він обіймав цю посаду з лютого по серпень 2010 року, але не зміг поєднувати цю роботу з посадою наставника "Металіста". Головним аргументів проти повернення фахівця в національну команду є його вік, адже Мирону Маркевичу вже 75 років.

Ігор Йовічевич під час роботи в "Шахтарі". Фото: УНІАН

На роботу в збірній України претендує й Ігор Йовичевич. Хорватський наставник прекрасно знайомий із реаліями футболу в УПЛ, оскільки раніше він працював із "Карпатами", "Дніпром" та "Шахтарем". Фахівець розмовляє українською та успішно тренував не лише в Україні, а й у Хорватії з Болгарією.

Інші претенденти на вакантну посаду

Серед тренерів, які можуть очолити "синьо-жовтих", називають іспанця Унаї Мельгосу, який уже три роки працює з молодіжною командою. У списку є ім'я й Олександра Петракова, він тренував збірну у 2021 і 2022 роках.

Також УАФ може розглянути кандидатури Паолу Фонсеки, Юрія Вернидуба та Олега Лужного. Ім'я нового тренера може стати відомим до червня, коли збірна України проведе товариський матч.

Ваша пробна версія Premium закінчилася