Маркевич, Йовичевич и другие кандидаты на пост тренера сборной Украины

Мирон Маркевич во время работы в сборной Украины. Фото: УНИАН

В сборной Украины завершилась эпоха Сергея Реброва. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" ушел из национальной команды. Имя нового наставника "сине-желтых" будет объявлено позже.

На эту работу претендуют известные специалисты из Украины и других стран, сообщает портал Новини.LIVE.

Глава УАФ Андрей Шевченко еще не объявил имя нового наставника сборной Украины. В предварительный список кандидатов на эту работу вошло больше 10 наставников. У некоторых из них уже есть опыт работы с "бело-синими".

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: Reuters/Pablo Morano

Кто может возглавить сборную Украины

Основным претендентом по версии экспертов остается Мирон Маркевич. Он занимал эту должность с февраля по август 2010 года, но не смог совмещать эту работу с должностью наставника "Металлиста". Главным аргументов против возвращения специалиста в национальную команду является его возраст, ведь Мирону Маркевичу уже 75 лет.

Игор Йовичевич во время работы в "Шахтере". Фото: УНИАН

На работу в сборной Украины претендует и Игор Йовичевич. Хорватский наставник прекрасно знаком с реалиями футбола в УПЛ, поскольку ранее он работал с "Карпатами", "Днепром" и "Шахтером". Специалист говорит по-украински и успешно тренировал не только в Украине, но в Хорватии с Болгарией.

Другие претенденты на вакантный пост

В числе тренеров, которые могут возглавить "сине-желтых", называют испанца Унаи Мельгосу, который уже три года работает с молодежной командой. В списке есть имя и Александра Петракова, он тренировал сборную в 2021 и 2022 годах.

Также УАФ может рассмотреть кандидатуры Паолу Фонсеки, Юрия Вернидуба и Олега Лужного. Имя нового тренера может стать известным до июня, когда сборная Украины проведет товарищеский матч.

