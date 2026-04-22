Главная Спорт Кто может возглавить сборную Украины после ухода Реброва

Кто может возглавить сборную Украины после ухода Реброва

Дата публикации 22 апреля 2026 12:31
Маркевич, Йовичевич и другие кандидаты на пост тренера сборной Украины
Мирон Маркевич во время работы в сборной Украины. Фото: УНИАН

В сборной Украины завершилась эпоха Сергея Реброва. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" ушел из национальной команды. Имя нового наставника "сине-желтых" будет объявлено позже. 

На эту работу претендуют известные специалисты из Украины и других стран, сообщает портал Новини.LIVE.

Глава УАФ Андрей Шевченко еще не объявил имя нового наставника сборной Украины. В предварительный список кандидатов на эту работу вошло больше 10 наставников. У некоторых из них уже есть опыт работы с "бело-синими".

Сергей Ребров перед матчем против Швеции 26 марта 2026 года
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: Reuters/Pablo Morano

Кто может возглавить сборную Украины 

Основным претендентом по версии экспертов остается Мирон Маркевич. Он занимал эту должность с февраля по август 2010 года, но не смог совмещать эту работу с должностью наставника "Металлиста". Главным аргументов против возвращения специалиста в национальную команду является его возраст, ведь Мирону Маркевичу уже 75 лет

Хорватский тренер Игор Йовичевич
Игор Йовичевич во время работы в "Шахтере". Фото: УНИАН

На работу в сборной Украины претендует и Игор Йовичевич. Хорватский наставник прекрасно знаком с реалиями футбола в УПЛ, поскольку ранее он работал с "Карпатами", "Днепром" и "Шахтером". Специалист говорит по-украински и успешно тренировал не только в Украине, но в Хорватии с Болгарией. 

Читайте также:

Другие претенденты на вакантный пост 

В числе тренеров, которые могут возглавить "сине-желтых", называют испанца Унаи Мельгосу, который уже три года работает с молодежной командой. В списке есть имя и Александра Петракова, он тренировал сборную в 2021 и 2022 годах. 

Также УАФ может рассмотреть кандидатуры Паолу Фонсеки, Юрия Вернидуба и Олега Лужного. Имя нового тренера может стать известным до июня, когда сборная Украины проведет товарищеский матч. 

Напомним, портал Новини.LIVE писал о желании "Бенфики" уже летом продать украинца Георгия Судакова

Также Новини.LIVE сообщали о скандале с участием Игоря Костюка после матча Кубка Украины с участием "Динамо" и "Буковины". 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
