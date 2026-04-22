Україна
В УАФ официально подтвердили уход Реброва из сборной Украины

В УАФ официально подтвердили уход Реброва из сборной Украины

Дата публикации 22 апреля 2026 11:38
Сергей Ребров прекратил работу в сборной Украины
Эмоции Сергея Реброва во время матча сборной Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Решение было принято по взаимному согласию сторон. Соглашение о сотрудничестве прекращено.

Имя нового наставника "сине-желтых" станет известно позже, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Сергей Ребров возглавил национальную команду в 2023 году в период отбора на чемпионат Европы. Под его руководством сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024. На самом турнире команда не смогла выйти из группы. Также украинцы не сумели пробиться на чемпионат мира. 

Тренер Сергей Ребров перед игрой сборной Украины со Швецией 26 марта 2026 года
Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Pablo Morano

Итоги работы и статистика Реброва 

За время работы тренер провел во главе сборной 34 матча. Команда одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Сборная Украины не смогла выполнить ключевые задачи на международной арене.

Украинская ассоциация футбола сообщит имя нового главного тренера позже. Что касается Сергея Реброва, он продолжит быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
