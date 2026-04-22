Сергей Ребров прекратил работу в сборной Украины

Тренер Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Решение было принято по взаимному согласию сторон. Соглашение о сотрудничестве прекращено.

Имя нового наставника "сине-желтых" станет известно позже, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Сергей Ребров возглавил национальную команду в 2023 году в период отбора на чемпионат Европы. Под его руководством сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024. На самом турнире команда не смогла выйти из группы. Также украинцы не сумели пробиться на чемпионат мира.

Итоги работы и статистика Реброва

За время работы тренер провел во главе сборной 34 матча. Команда одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Сборная Украины не смогла выполнить ключевые задачи на международной арене.

Украинская ассоциация футбола сообщит имя нового главного тренера позже. Что касается Сергея Реброва, он продолжит быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета

Ранее издание Новини.LIVE сообщало о скандальной ситуации после матча между "Динамо" и "Буковиной", в которой фигурировал наставник киевской команды Игорь Костюк.

Кроме того, Новини.LIVE писало, что "Бенфика" определилась с возможным клубом, заинтересованным в трансфере украинского полузащитника Георгия Судакова.