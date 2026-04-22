Сергій Ребров припинив роботу в збірній України

Емоції Сергія Реброва під час матчу збірної України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Рішення було ухвалено за взаємною згодою сторін. Угоду про співпрацю припинено.

Ім'я нового наставника "синьо-жовтих" стане відоме згодом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Сергій Ребров очолив національну команду 2023 року в період відбору на чемпіонат Європи. Під його керівництвом збірна України кваліфікувалася на Євро-2024. На самому турнірі команда не змогла вийти з групи. Також українці не зуміли пробитися на чемпіонат світу.

Сергій Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Pablo Morano

Підсумки роботи та статистика Реброва

За час роботи тренер провів на чолі збірної 34 матчі. Команда здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию і зазнала 10 поразок. Збірна України не змогла виконати ключові завдання на міжнародній арені.

Українська асоціація футболу повідомить ім'я нового головного тренера пізніше. Що стосується Сергія Реброва, він продовжить бути частиною команди УАФ як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Читайте також:

