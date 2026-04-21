Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
Головна Спорт Костюк потрапив у скандал з фанатами Буковини після матчу Кубка України

Костюк потрапив у скандал з фанатами Буковини після матчу Кубка України

Дата публікації: 21 квітня 2026 23:01
Тренер Динамо Костюк вступив у перепалку з фанатами Буковини
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Після півфінального матчу Кубка України між "Буковиною" та "Динамо" стався емоційний діалог за участю тренера киян Ігоря Костюка та вболівальників господарів. Інцидент виник уже після фінального свистка.

Про інцидент повідомив портал Новини.LIVE.

Фанати "Буковини" були незадоволені

Уболівальники "Буковини" висловлювали невдоволення тим, що матч відбувся не у Чернівцях, а на нейтральному полі у Тернополі. Під час розмови з фанатами Костюк намагався заспокоїти ситуацію та пояснити причини переносу.

Тренер наголосив, що рішення про зміну місця проведення гри було пов’язане з неготовністю стадіону в Чернівцях. За його словами, відповідальність за це лежить на керівництві клубу-господаря.

Зокрема, у діалозі Костюк звертав увагу на те, що його команда не впливала на вибір арени, а "Динамо" лише приїхало грати у тих умовах, які були організовані.

Попри емоційний фон, тренер поводився стримано та намагався перевести розмову в спокійніше русло, реагуючи на закиди з боку фанатів.

Важливо, що конфлікт не вийшов за межі словесної дискусії.

Динамо ФК Буковина Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
