Костюк попал в скандал с фанатами Буковины после матча Кубка Украины

Костюк попал в скандал с фанатами Буковины после матча Кубка Украины

Дата публикации 21 апреля 2026 23:01
Тренер Динамо Костюк вступил в перепалку с фанатами Буковины
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

После полуфинального матча Кубка Украины между "Буковиной" и "Динамо" произошел эмоциональный диалог с участием тренера киевлян Игоря Костюка и болельщиков хозяев. Инцидент возник уже после финального свистка.

Об инциденте сообщил портал Новини.LIVE.

Фанаты "Буковины" были недовольны

Болельщики "Буковины" выражали недовольство тем, что матч состоялся не в Черновцах, а на нейтральном поле в Тернополе. Во время разговора с фанатами Костюк пытался успокоить ситуацию и объяснить причины переноса.

Тренер отметил, что решение об изменении места проведения игры было связано с неготовностью стадиона в Черновцах. По его словам, ответственность за это лежит на руководстве клуба-хозяина.

В частности, в диалоге Костюк обращал внимание на то, что его команда не влияла на выбор арены, а "Динамо" лишь приехало играть в тех условиях, которые были организованы.

Несмотря на эмоциональный фон, тренер вел себя сдержанно и пытался перевести разговор в более спокойное русло, реагируя на упреки со стороны фанатов.

Важно, что конфликт не вышел за пределы словесной дискуссии.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
