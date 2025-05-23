Йовичевич сделал требл в Болгарии после ухода из Шахтера

Игор Йовичевич в Болгарии. Фото: instagram.com/pfcludogorets1945/

Хорватский наставник Игор Йовичевич, хорошо известный украинским болельщикам по работе в "Карпатах", "Днепре-1" и "Шахтере", блестяще проявил себя в новой стране. Его первый же сезон в Болгарии стал настоящей историей успеха.

В начале года возглавляемый Йовичевичем "Лудогорец" стал обладателем Суперкубка Болгарии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Под руководством Игора Йовичевича болгарская команда показала стабильную и агрессивную игру, что позволило закрепиться на вершине местного футбола с самого старта сезона.

Игор Йовичевич собрал все трофеи в Болгарии. Фото: instagram.com/pfcludogorets1945/

Позже "Лудогорец" досрочно завоевал чемпионский титул за 5 туров до завершения сезона. Но на этом 51-летний хорватский тренер не остановился и оформил настоящий требл.

Йовичевич взял Кубок и завершил сезон безупречно

В четверг, 22 мая команда Игора Йовичевича выиграла финал Кубка Болгарии, обыграв со счетом 1:0 софийский ЦСКА. Таким образом, специалист собрал все возможные внутренние трофеи в своем первом же сезоне у руля клуба.

Игор Йовичевич в "Шахтере". Фото: УНИАН

Игор Йовичевич был назначен главным тренером "Лудогорца" в сентябре 2024 года после непродолжительного периода работы в клубе "Ар-Раид" из Саудовской Аравии. За короткое время он сумел перестроить команду и привести ее к абсолютному доминированию в болгарском футболе.

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