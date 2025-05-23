Крапивцов из Жироны ярко описал свой дебют в испанской Ла Лиге

Владислав Крапивцов во время тренировки. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

В составе "Жироны" снова одновременно играют два украинских футболиста. Вратарь Владислав Крапивцов провел свой первый матч в чемпионате Испании.

Украинец дебютировал за "Жирону" в 37-м туре Ла Лиги сезона 2024/2025 в поединке против "Гранады", сообщает портал Новини.LIVE.

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Владислав Крапивцов вышел на поле с первых минут и провел матч уверенно. "Жирона" проиграла "Реалу Сосьедаду" со счетом 2:3, но украинский вратарь совершил несколько уверенных сейвов и заслужил похвалу от экспертов и болельщиков. После дебюта голкипер поблагодарил клуб и тренеров за шанс, а также заявил, что это только начало его пути в "Жироне".

Владислав Крапивцов во время дебюта. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Кто такой Владислав Крапивцов

Ранее 19-летний вратарь выступал за "Металлист" и "Днепр-1". Он считается перспективным футболистом. Крапивцов перешел в испанский клуб в начале 2024 года и долгое время тренировался в дубле.

Заключительный матч сезона "Жирона" проведет против "Атлетико" 25 мая. Возможно, Крапивцов получит еще один шанс выйти на поле и зарекомендовать себя уверенной работой, которой у Владислава будет много, учитывая игру обороны каталонской команды в последних матчах.

Напомним, другой вратарь сборной Украины может подписать контракт с итальянским "Миланом".

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