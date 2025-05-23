Крапивцов із Жирони яскраво описав свій дебют в іспанській Ла-Лізі

Владислав Крапівцов під час тренування. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

У складі "Жирони" знову одночасно грають два українські футболісти. Воротар Владислав Крапивцов провів свій перший матч у чемпіонаті Іспанії.

Українець дебютував за "Жирону" в 37-му турі Ла-Ліги сезону 2024/2025 у поєдинку проти "Гранади", повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Владислав Крапивцов вийшов на поле з перших хвилин та провів матч впевнено. "Жирона" програла "Реалу Сосьєдаду" з рахунком 2:3, але український воротар здійснив кілька впевнених сейвів та заслужив похвалу від експертів і вболівальників. Після дебюту голкіпер подякував клубу й тренерам за шанс, а також заявив, що це тільки початок його шляху в "Жироні".

Владислав Крапивцов під час дебюту. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Хто такий Владислав Крапивцов

Раніше 19-річний воротар виступав за "Металіст" та "Дніпро-1". Він вважається перспективним футболістом. Крапивцов перейшов до іспанського клубу на початку 2024 року та тривалий час тренувався в дублі.

Заключний матч сезону "Жирона" проведе проти "Атлетіко" 25 травня. Можливо, Крапивцов отримає ще один шанс вийти на поле та зарекомендувати себе впевненою роботою, якої у Владислава буде багато, враховуючи гру оборони каталонської команди в останніх матчах.

Нагадаємо, інший воротар збірної України може підписати контракт з італійським "Міланом".

А Кріштіану Роналду здивував шанувальників неоднозначним рішенням щодо продовження кар'єри.

Донецький "Шахтар" вирішив зберегти Маріно Пушича, але не двох легіонерів, які вже вирушили додому.

У Хабі Алонсо виникло непорозуміння з Флорентіно Пересом через Луку Модріча.