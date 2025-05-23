Йовичевич зробив требл у Болгарії після відходу з Шахтаря

Ігор Йовичевич у Болгарії. Фото: instagram.com/pfcludogorets1945/

Хорватський наставник Ігор Йовичевич, добре відомий українським уболівальникам за роботою в "Карпатах", "Дніпрі-1" та "Шахтарі", блискуче проявив себе в новій країні. Його перший же сезон у Болгарії став справжньою історією успіху.

На початку року очолюваний Йовичевичем "Лудогорець" став володарем Суперкубка Болгарії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Під керівництвом Ігора Йовичевича болгарська команда показала стабільну й агресивну гру, що дало змогу закріпитися на вершині місцевого футболу із самого старту сезону.

Ігор Йовичевич зібрав усі трофеї в Болгарії. Фото: instagram.com/pfcludogorets1945/

Пізніше "Лудогорець" достроково завоював чемпіонський титул за 5 турів до завершення сезону. Але на цьому 51-річний хорватський тренер не зупинився й оформив справжній требл.

Йовичевич взяв Кубок і завершив сезон бездоганно

У четвер, 22 травня команда Ігора Йовичевича виграла фінал Кубка Болгарії, обігравши з рахунком 1:0 софійський ЦСКА. Таким чином, фахівець зібрав усі можливі внутрішні трофеї у своєму першому ж сезоні біля керма клубу.

Ігор Йовичевич у "Шахтарі". Фото: УНІАН

Ігор Йовичевич був призначений головним тренером "Лудогорця" у вересні 2024 року після нетривалого періоду роботи в клубі "Ар-Раїд" із Саудівської Аравії. За короткий час він зумів перебудувати команду і привести її до абсолютного домінування в болгарському футболі.

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