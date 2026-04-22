Ребров лаконично пояснил уход из сборной Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Сергей Ребров прокомментировал завершение своей работы на посту главного тренера сборной Украины. Специалист покинул должность после трех лет во главе национальной команды. Решение было принято по соглашению сторон при участии Украинской ассоциации футбола.

Таким образом завершился один из ключевых этапов в современной истории "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Тренер возглавил команду в 2023 году и провел с ней полный квалификационный цикл. Под руководством Сергея Реброва сборная Украины сыграла 34 матча на международном уровне. За этот период команда одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Сергей Ребров в начале работы со сборной Украины. Фото: УНИАН

Ребров подвел итоги работы в сборной

Также украинцы выступили на Евро-2024 и участвовали в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" уступили шведам в полуфинале отбора на Мундиаль, что и стало решающим аргументом в пользу смены тренера.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен", — заявил Ребров.

После ухода с поста главного тренера Ребров остается в структуре Украинской ассоциации футбола. Он продолжит работу в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

