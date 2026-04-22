Главная Спорт Караваев признался, что помогло Динамо обыграть Буковину

Караваев признался, что помогло Динамо обыграть Буковину

Дата публикации 22 апреля 2026 11:17
Караваев объяснил, за счет чего Динамо вышло в финал Кубка Украины
Александр Караваев поздравляет Назара Волошина. Фото: пресс-служба "Динамо"

В первом полуфинале Кубка Украины киевское "Динамо" разгромило "Буковину" со счетом 3:0. Матч состоялся на нейтральном поле, но это не стало препятствием для команды Игоря Костюка. "Бело-синие" ждут соперника по финалу турнира. 

После игры защитник Александр Караваев подвел итоги встречи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "FootballHub".

Защитник столичной команды отметил, что матч получился непростым, несмотря на итоговый счет. По его словам, соперник продемонстрировал высокий уровень подготовки и уже готов к выступлениям в Премьер-лиге. 

Александр Караваев в поединке Буковины с Динамо 21 апреля 2026 года
Александр Караваев во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Как Караваев оценил игру "Динамо"

"Буковина" ранее досрочно обеспечила себе повышение в классе. Победа "Динамо" стала результатом реализации моментов и индивидуального мастерства игроков, хотя некоторые эпизоды матча вызвали вопросы и привели к скандалу. 

"Нам было точно нелегко, потому что нам противостояла действительно квалифицированная команда, и это подтверждается тем, что она досрочно вышла в Премьер-лигу. И видно по игре, что "Буковина" уже готова к выступлению там. Но все решил класс наших игроков, качество, исполнительское мастерство в эпизодах и моментах, когда это было нужно", — заявил Караваев.

Футболист добавил, что у "Динамо" была двойная мотивация в этом матче. Киевская команда практически выбыла из борьбы за чемпионство, но благодаря выходу в финал Кубка Украины сохранила надежду на завоевание трофея.

Соперником "Динамо" по решающей стадии Кубка Украины станет победитель пары "Металлист 1925" — "Чернигов". 

Напомним, Новини.LIVE писали о скандале после матча "Динамо" и "Буковины" с участием тренера киевлян Игоря Костюка. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что "Бенфика" уже нашла потенциального покупателя на украинского хавбека Георгия Судакова. 

Динамо Александр Караваев Кубок Украины
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
