Пономаренко объяснил спорный гол Динамо в ворота Буковины

Киевское "Динамо" обыграло "Буковину" со счетом 3:0 в полуфинале Кубка Украины. Один из голов вызвал обсуждение из-за эпизода перед взятием ворот. Форвард Матвей Пономаренко стал автором первого мяча в этом матче.

После игры он прокомментировал ситуацию, которая предшествовала голу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Один из голов молодого форварда "бело-синих" вызвал бурнеое обсуждение. Сам Матвей Пономаренко после матча заявил, что перед атакой он пытался обратить внимание на состояние игрока соперника. Однако игра не была остановлена, и эпизод продолжился.

Как Пономаренко объяснил эпизод

"Динамо" воспользовалось ситуацией и провело результативную контратаку. Решение судьи не прерывать матч стало одним из ключевых факторов в этом моменте. После игры Матвей Пономаренко представил собственную версию событий.

"Я подошел к их игроку, спросил, что с ним. Он сказал, что все хорошо. Я попросил игрока "Буковины" выбить мяч, но они не сделали этого. У них было две попытки, чтобы выбить мяч", — заявил Пономаренко.

Киевская команда по итогам встречи вышла в финал турнира. В текущем сезоне УПЛ "Динамо" занимает пятое место, имея 44 очка после 24 матчей.

Напомним, Новини.LIVE писали и о скандале, в который оказался вовлечен главный тренер "Динамо" Игорь Костюк.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может сменить клуб уже летом.