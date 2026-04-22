Главная Спорт Пономаренко поделился мнением о скандальном голе в ворота Буковины

Дата публикации 22 апреля 2026 10:41
Пономаренко объяснил спорный гол Динамо в ворота Буковины
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло "Буковину" со счетом 3:0 в полуфинале Кубка Украины. Один из голов вызвал обсуждение из-за эпизода перед взятием ворот. Форвард Матвей Пономаренко стал автором первого мяча в этом матче.

После игры он прокомментировал ситуацию, которая предшествовала голу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Один из голов молодого форварда "бело-синих" вызвал бурнеое обсуждение. Сам Матвей Пономаренко после матча заявил, что перед атакой он пытался обратить внимание на состояние игрока соперника. Однако игра не была остановлена, и эпизод продолжился. 

Матвей Пономаренко перед матчем 1/2 Кубка Украины Буковины с Динамо 21 апреля 2026 года
Матвей Пономаренко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Пономаренко объяснил эпизод

"Динамо" воспользовалось ситуацией и провело результативную контратаку. Решение судьи не прерывать матч стало одним из ключевых факторов в этом моменте. После игры Матвей Пономаренко представил собственную версию событий. 

"Я подошел к их игроку, спросил, что с ним. Он сказал, что все хорошо. Я попросил игрока "Буковины" выбить мяч, но они не сделали этого. У них было две попытки, чтобы выбить мяч", — заявил Пономаренко. 

Киевская команда по итогам встречи вышла в финал турнира. В текущем сезоне УПЛ "Динамо" занимает пятое место, имея 44 очка после 24 матчей. 

Динамо Кубок Украины Матвей Пономаренко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
