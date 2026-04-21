Пономаренко назвал аспекты, способные помешать ему стать лучшим бомбардиром

Дата публикации 21 апреля 2026 17:27
Пономаренко заявил, что станет лучшим бомбардиром УПЛ, но есть нюанс
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко заявил об амбициях выиграть бомбардирскую гонку УПЛ. Форвард считает, что способен удержать лидерство до завершения чемпионата.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Вгрі".

Пономаренко назвал главные факторы

Пономаренко заявил, что не видит препятствий на пути к титулу лучшего бомбардира. Он считает, что повлиять могут лишь внешние факторы, а не конкуренты.

Футболист с иронией отметил, что остановить его могут только решение VAR или удаление. Матвей напомнил о недавнем матче против "Карпат", в котором его гол отменили после просмотра VAR, а впоследствии он получил красную карточку.

В текущем сезоне Матвей демонстрирует высокий уровень и регулярно отмечается забитыми мячами. Пономаренко имеет 10 голов в УПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с нападающим "Зари" Филиппом Будкивским. В то же время форвард "Динамо" опережает по дополнительным показателям.

До конца сезона борьба за звание лучшего бомбардира будет напряженной, поскольку еще девять голов у Бабукара Фала из "Карпат".

Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
