Пономаренко назвав два аспекти, які завадять йому стати кращим бомбардиром

Пономаренко назвав два аспекти, які завадять йому стати кращим бомбардиром

Дата публікації: 21 квітня 2026 17:27
Пономаренко заявив, що стане найкращим бомбардиром УПЛ, але є нюанс
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко заявив про амбіції виграти бомбардирську гонку УПЛ. Форвард вважає, що здатен утримати лідерство до завершення чемпіонату.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Вгрі".

Пономаренко назвав головні фактори

Пономаренко заявив, що не бачить перешкод на шляху до титулу найкращого бомбардира. Він вважає, що вплинути можуть лише зовнішні фактори, а не конкуренти.

Футболіст з іронією зазначив, що зупинити його можуть тільки рішення VAR або вилучення. Матвій нагадав про недавній матч проти "Карпат", у якому його гол скасували після перегляду VAR, а згодом він отримав червону картку.

У поточному сезоні він демонструє високий рівень та регулярно відзначається забитими м’ячами. Пономаренко має 10 голів в УПЛ та ділить перше місце у списку бомбардирів з нападником "Зорі" Пилипом Будківським. Водночас форвард "Динамо" випереджає за додатковими показниками.

Читайте також:

До кінця сезону боротьба за звання найкращого бомбардира буде напруженою, оскільки ще дев’ять голів у Бабукара Фала з "Карпат".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писав про жорсткі випади Ріко Верхувена на адресу Олександра Усика перед запланованим поєдинком у травні.

Також Новини.LIVE інформував, що одну з легенд київського "Динамо" оголосили небажаною особою в європейській державі.

Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
