Пономаренко заявив, що стане найкращим бомбардиром УПЛ, але є нюанс

Пономаренко назвав два аспекти, які завадять йому стати кращим бомбардиром
Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко заявив про амбіції виграти бомбардирську гонку УПЛ. Форвард вважає, що здатен утримати лідерство до завершення чемпіонату.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Вгрі".
Пономаренко назвав головні фактори
Пономаренко заявив, що не бачить перешкод на шляху до титулу найкращого бомбардира. Він вважає, що вплинути можуть лише зовнішні фактори, а не конкуренти.
Футболіст з іронією зазначив, що зупинити його можуть тільки рішення VAR або вилучення. Матвій нагадав про недавній матч проти "Карпат", у якому його гол скасували після перегляду VAR, а згодом він отримав червону картку.
У поточному сезоні він демонструє високий рівень та регулярно відзначається забитими м’ячами. Пономаренко має 10 голів в УПЛ та ділить перше місце у списку бомбардирів з нападником "Зорі" Пилипом Будківським. Водночас форвард "Динамо" випереджає за додатковими показниками.
До кінця сезону боротьба за звання найкращого бомбардира буде напруженою, оскільки ще дев’ять голів у Бабукара Фала з "Карпат".
