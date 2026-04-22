Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Пономаренко забил 15 голов за четыре месяца — что известно

Пономаренко забил 15 голов за четыре месяца — что известно

Дата публикации 22 апреля 2026 00:23
Пономаренко за 4 месяца показал рекордную результативность в Динамо
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко демонстрирует высокую результативность в сезоне 2025-2026 гг. После дубля в ворота "Буковины" его серия голов за последние месяцы достигла 15 мячей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Идеальное Динамо".

Голы Матвея Пономаренко

Голевая серия началась в декабре 2025 года. Пономаренко отличился в матчах с "Кудривкой", "Вересом" и армянским "Ноа", забив по одному мячу в каждой встрече.

В 2026 году форвард набрал обороты. В феврале он забил в матче с "Рухом", а также оформил дубль в матче с "Эпицентром". В марте нападающий дважды забил "Полесью", а также забил в матчах с "Оболонью" и "Александрией".

Также он отличился в матче сборной Украины со Швецией.

В апреле Пономаренко продолжил серию, забил в матчах с "Карпатами" и "Зарей", а также оформил дубль в кубковом матче против "Буковины".

За этот период форвард забил 15 голов в 12 матчах, что является одним из лучших показателей среди украинских нападающих в сезоне.

Пономаренко в гонке бомбардиров УПЛ занимает первое место с десятью голами и по дополнительным показателям опережает Филиппа Будковского.

Сейчас 20-летний Пономаренко имеет контракт с "Динамо" до 31 декабря 2028 года. Портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.

Сборная Украины по футболу Динамо Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
