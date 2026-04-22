Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Пономаренко забив 15 голів за чотири місяці — що відомо

Пономаренко забив 15 голів за чотири місяці — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 00:23
Пономаренко за 4 місяці показав рекордну результативність в Динамо
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко демонструє високу результативність у сезоні 2025–2026 рр. Після дубля у ворота "Буковини" його серія голів за останні місяці досягла 15 м'ячів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Ідеальне Динамо".

Голи Матвія Пономаренка

Гольова серія розпочалася у грудні 2025 року. Пономаренко відзначився у матчах з "Кудрівкою", "Вересом" та вірменським "Ноа", забив по одному м’ячу в кожній зустрічі.

У 2026 році форвард набрав обертів. У лютому він забив у матчі з "Рухом", а також оформив дубль у матчі з "Епіцентром". У березні нападник двічі забив "Поліссю", а також забив у матчах з "Оболонню" та "Олександрією".

Також він відзначився у матчі збірної України з Швецією.

Читайте також:

У квітні Пономаренко продовжив серію, забив у матчах з "Карпатами" та "Зорею", а також оформив дубль у кубковому матчі проти "Буковини".

За цей період форвард забив 15 голів у 12 матчах, що є одним із найкращих показників серед українських нападників у сезоні.

Пономаренко у гонці бомбардирів УПЛ посідає перше місце з десятьма голами і за додатковими показниками випереджає Пилипа Будківського.

Наразі 20-річний Пономаренко має контракт із "Динамо" до 31 грудня 2028 року. Портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 6 млн євро.

Збірна України з футболу Динамо Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації