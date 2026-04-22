Пономаренко за 4 місяці показав рекордну результативність в Динамо

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко демонструє високу результативність у сезоні 2025–2026 рр. Після дубля у ворота "Буковини" його серія голів за останні місяці досягла 15 м'ячів.

Telegram-канал "Ідеальне Динамо".

Голи Матвія Пономаренка

Гольова серія розпочалася у грудні 2025 року. Пономаренко відзначився у матчах з "Кудрівкою", "Вересом" та вірменським "Ноа", забив по одному м’ячу в кожній зустрічі.

У 2026 році форвард набрав обертів. У лютому він забив у матчі з "Рухом", а також оформив дубль у матчі з "Епіцентром". У березні нападник двічі забив "Поліссю", а також забив у матчах з "Оболонню" та "Олександрією".

Також він відзначився у матчі збірної України з Швецією.

У квітні Пономаренко продовжив серію, забив у матчах з "Карпатами" та "Зорею", а також оформив дубль у кубковому матчі проти "Буковини".

За цей період форвард забив 15 голів у 12 матчах, що є одним із найкращих показників серед українських нападників у сезоні.

Пономаренко у гонці бомбардирів УПЛ посідає перше місце з десятьма голами і за додатковими показниками випереджає Пилипа Будківського.

Наразі 20-річний Пономаренко має контракт із "Динамо" до 31 грудня 2028 року. Портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 6 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що Ріко Верхувен звернувся до Олександра Усика з жорстким попередженням напередодні їхнього бою, пообіцявши забрати його пояси.

Також Новини.LIVE повідомляв, що колишнього гравця київського "Динамо" та збірної СРСР засудили в Чехії та заборонили йому в’їзд до країни.