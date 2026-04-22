Пономаренко пояснив спірний гол Динамо у ворота Буковини

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" обіграло "Буковину" з рахунком 3:0 у півфіналі Кубка України. Один із голів викликав обговорення через епізод перед взяттям воріт. Форвард Матвій Пономаренко став автором першого м'яча в цьому матчі.

Після гри він прокоментував ситуацію, яка передувала голу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Динамо".

Один із голів молодого форварда "біло-синіх" викликав бурхливе обговорення. Сам Матвій Пономаренко після матчу заявив, що перед атакою він намагався звернути увагу на стан гравця суперника. Однак гру не було зупинено, і епізод продовжився.

Матвій Пономаренко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Пономаренко пояснив епізод

"Динамо" скористалося ситуацією та провело результативну контратаку. Рішення судді не переривати матч стало одним із ключових факторів у цьому моменті. Після гри Матвій Пономаренко представив власну версію подій.

"Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він сказав, що все добре. Я попросив гравця "Буковини" вибити м'яч, але вони не зробили цього. У них було дві спроби, щоб вибити м'яч", — заявив Пономаренко.

Читайте також:

Київська команда за підсумками зустрічі вийшла у фінал турніру. У поточному сезоні УПЛ "Динамо" посідає п'яте місце, маючи 44 очки після 24 матчів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали і про скандал, до якого виявився залучений головний тренер "Динамо" Ігор Костюк.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що півзахисник збірної України Георгій Судаков може змінити клуб уже влітку.