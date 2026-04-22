Пономаренко пояснив спірний гол Динамо у ворота Буковини

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пономаренко поділився думкою про скандальний гол у ворота Буковини

Пономаренко поділився думкою про скандальний гол у ворота Буковини

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 10:41
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" обіграло "Буковину" з рахунком 3:0 у півфіналі Кубка України. Один із голів викликав обговорення через епізод перед взяттям воріт. Форвард Матвій Пономаренко став автором першого м'яча в цьому матчі.

Після гри він прокоментував ситуацію, яка передувала голу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Динамо".

Один із голів молодого форварда "біло-синіх" викликав бурхливе обговорення. Сам Матвій Пономаренко після матчу заявив, що перед атакою він намагався звернути увагу на стан гравця суперника. Однак гру не було зупинено, і епізод продовжився.

Матвей Пономаренко перед матчем 1/2 Кубка Украины Буковины с Динамо 21 апреля 2026 года
Матвій Пономаренко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Пономаренко пояснив епізод

"Динамо" скористалося ситуацією та провело результативну контратаку. Рішення судді не переривати матч стало одним із ключових факторів у цьому моменті. Після гри Матвій Пономаренко представив власну версію подій.

"Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він сказав, що все добре. Я попросив гравця "Буковини" вибити м'яч, але вони не зробили цього. У них було дві спроби, щоб вибити м'яч", — заявив Пономаренко.

Читайте також:

Київська команда за підсумками зустрічі вийшла у фінал турніру. У поточному сезоні УПЛ "Динамо" посідає п'яте місце, маючи 44 очки після 24 матчів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали і про скандал, до якого виявився залучений головний тренер "Динамо" Ігор Костюк.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що півзахисник збірної України Георгій Судаков може змінити клуб уже влітку.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Кубок України Матвій Пономаренко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації