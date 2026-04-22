Караваєв пояснив, за рахунок чого Динамо вийшло у фінал Кубка України

Олександр Караваєв вітає Назара Волошина.

У першому півфіналі Кубка України київське "Динамо" розгромило "Буковину" з рахунком 3:0. Матч відбувся на нейтральному полі, але це не стало перешкодою для команди Ігоря Костюка. "Біло-сині" чекають на суперника по фіналу турніру.

Після гри захисник Олександр Караваєв підбив підсумки зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "FootballHub".

Захисник столичної команди зазначив, що матч вийшов непростим, незважаючи на підсумковий рахунок. За його словами, суперник продемонстрував високий рівень підготовки і вже готовий до виступів у Прем'єр-лізі.

Олександр Караваєв під час атаки "Динамо".

Як Караваєв оцінив гру "Динамо"

"Буковина" раніше достроково забезпечила собі підвищення в класі. Перемога "Динамо" стала результатом реалізації моментів та індивідуальної майстерності гравців, хоча деякі епізоди матчу викликали питання і призвели до скандалу.

"Нам було точно нелегко, тому що нам протистояла справді кваліфікована команда, і це підтверджується тим, що вона достроково вийшла до Прем'єр-ліги. І видно по грі, що "Буковина" вже готова до виступу там. Але все вирішив клас наших гравців, якість, виконавська майстерність в епізодах і моментах, коли це було потрібно", — заявив Караваєв.

Футболіст додав, що у "Динамо" була подвійна мотивація в цьому матчі. Київська команда практично вибула з боротьби за чемпіонство, але завдяки виходу до фіналу Кубка України зберегла надію на завоювання трофея.

Суперником "Динамо" у вирішальній стадії Кубка України стане переможець пари "Металіст 1925" — "Чернігів".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про скандал після матчу "Динамо" та "Буковини" за участю тренера киян Ігоря Костюка.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що "Бенфіка" вже знайшла потенційного покупця на українського хавбека Георгія Судакова.