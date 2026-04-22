Головна Спорт Караваєв зізнався, що допомогло Динамо обіграти Буковину

Дата публікації: 22 квітня 2026 11:17
Караваєв пояснив, за рахунок чого Динамо вийшло у фінал Кубка України
Олександр Караваєв вітає Назара Волошина. Фото: пресслужба "Динамо"

У першому півфіналі Кубка України київське "Динамо" розгромило "Буковину" з рахунком 3:0. Матч відбувся на нейтральному полі, але це не стало перешкодою для команди Ігоря Костюка. "Біло-сині" чекають на суперника по фіналу турніру.

Після гри захисник Олександр Караваєв підбив підсумки зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "FootballHub".

Захисник столичної команди зазначив, що матч вийшов непростим, незважаючи на підсумковий рахунок. За його словами, суперник продемонстрував високий рівень підготовки і вже готовий до виступів у Прем'єр-лізі.

Александр Караваев в поединке Буковины с Динамо 21 апреля 2026 года
Олександр Караваєв під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Як Караваєв оцінив гру "Динамо"

"Буковина" раніше достроково забезпечила собі підвищення в класі. Перемога "Динамо" стала результатом реалізації моментів та індивідуальної майстерності гравців, хоча деякі епізоди матчу викликали питання і призвели до скандалу.

"Нам було точно нелегко, тому що нам протистояла справді кваліфікована команда, і це підтверджується тим, що вона достроково вийшла до Прем'єр-ліги. І видно по грі, що "Буковина" вже готова до виступу там. Але все вирішив клас наших гравців, якість, виконавська майстерність в епізодах і моментах, коли це було потрібно", — заявив Караваєв.

Футболіст додав, що у "Динамо" була подвійна мотивація в цьому матчі. Київська команда практично вибула з боротьби за чемпіонство, але завдяки виходу до фіналу Кубка України зберегла надію на завоювання трофея.

Суперником "Динамо" у вирішальній стадії Кубка України стане переможець пари "Металіст 1925" — "Чернігів".

Динамо Олександр Караваєв Кубок України
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
