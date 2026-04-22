Шевченко высказался об уходе Реброва из сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины после почти трех лет работы. Решение было принято по соглашению сторон, о чем ранее официально сообщила Украинская ассоциация футбола. Под руководством специалиста национальная команда провела 34 матча.

Глава УАФ Андрей Шевченко подвел итог работы Сергея Реброва в сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В активе сборной Украины под руководством Сергея Реброва 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Он возглавил национальную команду в 2023 году и прошел с ней квалификацию на Евро-2024. Однако украинцы не сумели выйти из группы финального турнира, а также не пробились на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на завершение работы в тренерском штабе, специалист остается в структуре УАФ. Он продолжит деятельность в роли вице-президента и члена Исполкома.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что сказал Шевченко после ухода Реброва

Президент УАФ прокомментировал изменения в тренерском штабе национальной команды и обозначил дальнейший курс. Руководство ассоциации планирует в ближайшее время определить нового наставника сборной. Андрей Шевченко отметил, что решение будет принято с учетом долгосрочной стратегии развития команды. Главной задачей остается подготовка к будущим международным турнирам.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", — заявил Шевченко.

Напомним, Новини.LIVE писали о вероятности ухода Георгия Судакова из "Бенфики" уже летом 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали о комментарии Александра Караваева про победу "Динамо" над "Буковиной" в Кубке Украины.