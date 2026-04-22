Шевченко висловився про відхід Реброва зі збірної України

Президент УАФ Андрій Шевченко.

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України після майже трьох років роботи. Рішення було ухвалено за згодою сторін, про що раніше офіційно повідомила Українська асоціація футболу. Під керівництвом фахівця національна команда провела 34 матчі.

Голова УАФ Андрій Шевченко підбив підсумок роботи Сергія Реброва у збірній України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

В активі збірної України під керівництвом Сергія Реброва 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок. Він очолив національну команду 2023 року і пройшов із нею кваліфікацію на Євро-2024. Однак українці не зуміли вийти з групи фінального турніру, а також не пробилися на чемпіонат світу 2026 року. Попри завершення роботи в тренерському штабі, фахівець залишається в структурі УАФ. Він продовжить діяльність у ролі віцепрезидента та члена Виконкому.

Сергій Ребров та Андрій Шевченко у збірній України.

Що сказав Шевченко після звільнення Реброва

Президент УАФ прокоментував зміни в тренерському штабі національної команди та окреслив подальший курс. Керівництво асоціації планує найближчим часом визначити нового наставника збірної. Андрій Шевченко зазначив, що рішення буде ухвалено з урахуванням довгострокової стратегії розвитку команди. Головним завданням залишається підготовка до майбутніх міжнародних турнірів.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед та приймати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", — заявив Шевченко.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про ймовірність відходу Георгія Судакова з "Бенфіки" вже влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли про коментар Олександра Караваєва про перемогу "Динамо" над "Буковиною" в Кубку України.