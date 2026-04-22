Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шевченко відреагував на відхід Реброва зі збірної України

Шевченко відреагував на відхід Реброва зі збірної України

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 13:11
Шевченко висловився про відхід Реброва зі збірної України
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України після майже трьох років роботи. Рішення було ухвалено за згодою сторін, про що раніше офіційно повідомила Українська асоціація футболу. Під керівництвом фахівця національна команда провела 34 матчі.

Голова УАФ Андрій Шевченко підбив підсумок роботи Сергія Реброва у збірній України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

В активі збірної України під керівництвом Сергія Реброва 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок. Він очолив національну команду 2023 року і пройшов із нею кваліфікацію на Євро-2024. Однак українці не зуміли вийти з групи фінального турніру, а також не пробилися на чемпіонат світу 2026 року. Попри завершення роботи в тренерському штабі, фахівець залишається в структурі УАФ. Він продовжить діяльність у ролі віцепрезидента та члена Виконкому.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко с игроками сборной Украины
Сергій Ребров та Андрій Шевченко у збірній України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що сказав Шевченко після звільнення Реброва

Президент УАФ прокоментував зміни в тренерському штабі національної команди та окреслив подальший курс. Керівництво асоціації планує найближчим часом визначити нового наставника збірної. Андрій Шевченко зазначив, що рішення буде ухвалено з урахуванням довгострокової стратегії розвитку команди. Головним завданням залишається підготовка до майбутніх міжнародних турнірів.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед та приймати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", — заявив Шевченко.

Читайте також:

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Андрій Шевченко Сергій Ребров
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації