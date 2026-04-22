Главная Спорт Маркевич прокомментировал слухи о возвращении в сборную Украины

Маркевич прокомментировал слухи о возвращении в сборную Украины

Дата публикации 22 апреля 2026 13:43
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Украинский тренер Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Украины. Его имя активно обсуждается в СМИ после ухода Сергея Реброва. При этом официального подтверждения переговоров с Украинской ассоциацией футбола пока нет.

Сам тренер прокомментировал ситуацию достаточно сдержанно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

После прекращения сотрудничества с Сергеем Ребровым УАФ рассматривает разные кандидатуры на пост наставника национальной команды. В числе возможных вариантов называют как украинских специалистов, так и иностранных тренеров. 

Тренер Мирон Маркевич отвечает на вопросы
Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УАФ

Маркевич прокомментировал слухи о сборной

Мирон Маркевич ранее уже работал с национальной командой, что делает его одним из логичных кандидатов. Однако на данный момент процесс выбора нового тренера остается открытым.

"УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в данный момент", — рассказал 75-летний тренер.

Мирон Маркевич является одним из самых известных тренеров в истории украинского футбола. В 2010 году он возглавлял сборную Украины и провел с командой четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью, но покинул должность из-за конфликта вокруг снятия "Металлиста" с еврокубков.

На клубном уровне он добился наибольшего успеха с харьковским "Металлистом", регулярно выводя команду в еврокубки, а также дошел до финала Лиги Европы с "Днепром" в 2015 году. 

футбол Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
