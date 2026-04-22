Україна
Маркевич прокоментував чутки про повернення до збірної України

Маркевич прокоментував чутки про повернення до збірної України

Дата публікації: 22 квітня 2026 13:43
Маркевич відреагував на чутки про призначення в збірну України
Український тренер Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Український фахівець Мирон Маркевич висловився про можливе призначення на посаду головного тренера збірної України. Його ім'я активно обговорюється в ЗМІ після звільнення Сергія Реброва. При цьому офіційного підтвердження переговорів з Українською асоціацією футболу поки що немає.

Сам тренер прокоментував ситуацію досить стримано, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Після припинення співпраці з Сергієм Ребровим УАФ розглядає різні кандидатури на пост наставника національної команди. Серед можливих варіантів називають як українських фахівців, так і іноземних тренерів.

Тренер Мирон Маркевич отвечает на вопросы
Мирон Маркевич у збірній України. Фото: УАФ

Маркевич прокоментував чутки про збірну

Мирон Маркевич раніше вже працював із національною командою, що робить його одним із логічних кандидатів. Однак наразі процес вибору нового тренера залишається відкритим.

"УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати наразі", — розповів 75-річний тренер.

Мирон Маркевич є одним із найвідоміших тренерів в історії українського футболу. У 2010 році він очолював збірну України та провів з командою чотири матчі, здобувши три перемоги та один раз зігравши внічию, але залишив посаду через конфлікт навколо зняття "Металіста" з єврокубків.

На клубному рівні він домігся найбільшого успіху з харківським "Металістом", регулярно виводячи команду в єврокубки, а також дійшов до фіналу Ліги Європи з "Дніпром" у 2015 році.

футбол Збірна України з футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
