Сабо заступився за Реброва після звільнення

Сабо заступився за Реброва після звільнення

Дата публікації: 22 квітня 2026 17:46
Сабо несподівано відреагував на відставку Реброва зі збірної України
Йожеф Сабо. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо висловився щодо ситуації з відставкою Сергія Реброва. Фахівець назвав рішення УАФ логічним.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "UA Футбол".

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Сабо прокоментував ситуацію зі звільненням

Сабо заявив, що не виключає, що ініціатива розірвання співпраці могла виходити від Реброва. На його думку, наставник перебував під психологічним тиском після провалу відбору на чемпіонат світу.

"Та, в принципі, прогнозовано. Для мене таке рішення УАФ не стало несподіванкою", — сказав Сабо.

Фахівець зазначив, що провал відбору став ключовим фактором для змін, однак закликав не переходити межу та вдаватися до образ в оцінках роботи тренера.

Також Сабо зазначив, що Ребров залишається сильним тренером і таких в Україні небагато. Тому рішення залишити його в структурі УАФ він вважає правильним.

"Не варто розкидатись навсібіч спеціалістами рівня Реброва. В нас що, багато таких? Ні", — зазначив Сабо.

Ребров продовжить роботу в Українській асоціації футболу віцепрезидентом і членом виконкому.

Команда під керівництвом Реброва провела неоднозначний відрізок: 16 перемог, 8 нічиїх і 10 поразок. Команда забила 52 м’ячі та пропустила 49, демонструючи результативну, але нестабільну гру.

Середній показник — 1,65 очка за матч, а використання 52 гравців свідчить про активну ротацію складу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що півзахисник збірної України Георгій Судаков змінит клуб в літнє трансферне вікно.

Раніше Новини.LIVE повідомили, що Сергій Ребров зробив першу заяву після звільнення з посади.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Йожеф Сабо
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
