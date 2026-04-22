Сабо неожиданно отреагировал на отставку Реброва из сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно ситуации с отставкой Сергея Реброва. Специалист назвал решение УАФ логичным.

Сабо заявил, что не исключает, что инициатива расторжения сотрудничества могла исходить от Реброва. По его мнению, наставник находился под психологическим давлением после провала отбора на чемпионат мира.

"Да, в принципе, прогнозируемо. Для меня такое решение УАФ не стало неожиданностью", — сказал Сабо.

Специалист отметил, что провал отбора стал ключевым фактором для изменений, однако призвал не переходить черту и прибегать к оскорблениям в оценках работы тренера.

Также Сабо отметил, что Ребров остается сильным тренером и таких в Украине немного. Поэтому решение оставить его в структуре УАФ он считает правильным.

"Не стоит разбрасываться по сторонам специалистами уровня Реброва. У нас что, много таких? Нет", — отметил Сабо.

Ребров продолжит работу в Украинской ассоциации футбола вице-президентом и членом исполкома.

Команда под руководством Реброва провела неоднозначный отрезок: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Команда забила 52 мяча и пропустила 49, демонстрируя результативную, но нестабильную игру.

Средний показатель — 1,65 очка за матч, а использование 52 игроков свидетельствует об активной ротации состава.

