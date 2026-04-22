Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сабо заступился за Реброва после увольнения

Сабо заступился за Реброва после увольнения

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 17:46
Сабо неожиданно отреагировал на отставку Реброва из сборной Украины
Йожеф Сабо. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно ситуации с отставкой Сергея Реброва. Специалист назвал решение УАФ логичным.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "UA Футбол".

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сабо прокомментировал ситуацию с увольнением

Сабо заявил, что не исключает, что инициатива расторжения сотрудничества могла исходить от Реброва. По его мнению, наставник находился под психологическим давлением после провала отбора на чемпионат мира.

"Да, в принципе, прогнозируемо. Для меня такое решение УАФ не стало неожиданностью", — сказал Сабо.

Специалист отметил, что провал отбора стал ключевым фактором для изменений, однако призвал не переходить черту и прибегать к оскорблениям в оценках работы тренера.

Читайте также:

Также Сабо отметил, что Ребров остается сильным тренером и таких в Украине немного. Поэтому решение оставить его в структуре УАФ он считает правильным.

"Не стоит разбрасываться по сторонам специалистами уровня Реброва. У нас что, много таких? Нет", — отметил Сабо.

Ребров продолжит работу в Украинской ассоциации футбола вице-президентом и членом исполкома.

Команда под руководством Реброва провела неоднозначный отрезок: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Команда забила 52 мяча и пропустила 49, демонстрируя результативную, но нестабильную игру.

Средний показатель — 1,65 очка за матч, а использование 52 игроков свидетельствует об активной ротации состава.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков сменит клуб в летнее трансферное окно.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что Сергей Ребров сделал первое заявление после увольнения с должности.

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Йожеф Сабо
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации