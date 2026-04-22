Головна Спорт Леоненко пояснив, що його здивувало у звільненні Реброва

Леоненко пояснив, що його здивувало у звільненні Реброва

Дата публікації: 22 квітня 2026 15:25
Леоненко оцінив провал Реброва у збірній України
Віктор Леоненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко висловився про завершення роботи Сергія Реброва у збірній України. Фахівець залишив посаду головного тренера після невдачі у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Це рішення було ухвалено за угодою сторін з Українською асоціацією футболу.

При цьому Ребров зберіг посаду віцепрезидента УАФ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела 34 матчі, здобувши 16 перемог, 8 разів зігравши внічию і зазнавши 10 поразок. Команда зуміла кваліфікуватися на Євро-2024, але не вийшла з групи фінального турніру.

Сергей Ребров в Офисе Президента 2 июля 2024 года
Колишній наставник збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Леоненко розкритикував підсумки роботи Реброва

У відборі на чемпіонат світу українці також не змогли досягти головної мети. Саме цей фактор став ключовим при оцінці роботи тренера.

"Потрібно було все одно допрацювати до кінця відбору. Те, що він не виконав завдання і залишив посаду, це нормально. Робота вважається невиконаною, адже збірна не вийшла на чемпіонат світу", — розповів Леоненко.

Експерт також відмовився давати позитивну оцінку роботі тренера та зазначив, що результат є головним критерієм. Він підкреслив, що невиконання завдання автоматично означає провал, незалежно від проміжних досягнень.

Крім того, ексфутболіст поставив під сумнів рішення залишити Реброва на посаді віцепрезидента УАФ. На його думку, подібна ситуація виглядає неоднозначно з точки зору управління футболом.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Віктор Леоненко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
