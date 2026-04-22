Леоненко оцінив провал Реброва у збірній України

Віктор Леоненко відповідає на запитання.

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко висловився про завершення роботи Сергія Реброва у збірній України. Фахівець залишив посаду головного тренера після невдачі у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Це рішення було ухвалено за угодою сторін з Українською асоціацією футболу.

При цьому Ребров зберіг посаду віцепрезидента УАФ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела 34 матчі, здобувши 16 перемог, 8 разів зігравши внічию і зазнавши 10 поразок. Команда зуміла кваліфікуватися на Євро-2024, але не вийшла з групи фінального турніру.

Леоненко розкритикував підсумки роботи Реброва

У відборі на чемпіонат світу українці також не змогли досягти головної мети. Саме цей фактор став ключовим при оцінці роботи тренера.

"Потрібно було все одно допрацювати до кінця відбору. Те, що він не виконав завдання і залишив посаду, це нормально. Робота вважається невиконаною, адже збірна не вийшла на чемпіонат світу", — розповів Леоненко.

Експерт також відмовився давати позитивну оцінку роботі тренера та зазначив, що результат є головним критерієм. Він підкреслив, що невиконання завдання автоматично означає провал, незалежно від проміжних досягнень.

Крім того, ексфутболіст поставив під сумнів рішення залишити Реброва на посаді віцепрезидента УАФ. На його думку, подібна ситуація виглядає неоднозначно з точки зору управління футболом.

