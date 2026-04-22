Леоненко оценил провал Реброва в сборной Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко высказался о завершении работы Сергея Реброва в сборной Украины. Специалист покинул пост главного тренера после неудачи в отборе на чемпионат мира 2026 года. Это решение было принято по соглашению сторон с Украинской ассоциацией футбола.

При этом Ребров сохранил должность вице-президента УАФ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела 34 матча, одержав 16 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Команда сумела квалифицироваться на Евро-2024, но не вышла из группы финального турнира.

Леоненко раскритиковал итоги работы Реброва

В отборе на чемпионат мира украинцы также не смогли достичь главной цели. Именно этот фактор стал ключевым при оценке работы тренера.

"Нужно было все равно доработать до конца отбора. То, что он не выполнил задачу и покинул пост, это нормально. Работа считается невыполненной, ведь сборная не вышла на чемпионат мира", — рассказал Леоненко.

Эксперт также отказался давать положительную оценку работе тренера и отметил, что результат является главным критерием. Он подчеркнул, что невыполнение задачи автоматически означает провал, независимо от промежуточных достижений.

Кроме того, экс-футболист поставил под сомнение решение оставить Реброва на посту вице-президента УАФ. По его мнению, подобная ситуация выглядит неоднозначно с точки зрения управления футболом.

