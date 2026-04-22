УАФ определится с новым тренером сборной после Конгресса ФИФА

УАФ определится с новым тренером сборной после Конгресса ФИФА

Дата публикации 22 апреля 2026 14:53
УАФ назвала сроки назначения нового тренера сборной Украины
Игроки сборной Украины празднуют гол. Фото: УНИАН

Украинская ассоциация футбола определилась со сроками назначения нового главного тренера национальной команады. Решение будет принято после участия руководства организации в Конгрессе ФИФА. Международный форум пройдет 30 апреля в Ванкувере.

До этого момента кадровые вопросы в УАФ рассматривать не планируют, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Украину на Конгрессе ФИФА представят президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко. Основное внимание функционеров сейчас сосредоточено на международной повестке. Вопрос назначения нового наставника сборной отложен до возвращения делегации. 

Андрей Шевченко на открытии новой площадки во Львове
Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Когда объявят нового тренера сборной Украины

После возвращения руководства домой в УАФ планируют перейти к финальной стадии выбора кандидата. Среди вариантов рассматриваются как украинские, так и иностранные специалисты. Переговоры с претендентами будут активизированы уже в начале мая. При этом конкретные имена официально пока не раскрываются.

Не исключено, что имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено до финала Кубка Украины. Решающий матч турнира запланирован на 20 мая и пройдет на стадионе "Арена-Львов". В УАФ рассматривают этот период как удобное время для презентации нового наставника национальной команды.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
