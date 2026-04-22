Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
УАФ визначиться з новим тренером збірної після Конгресу ФІФА

УАФ визначиться з новим тренером збірної після Конгресу ФІФА

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 14:53
УАФ назвала терміни призначення нового тренера збірної України
Гравці збірної України святкують гол. Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу визначилася з термінами призначення нового головного тренера національної команади. Рішення буде ухвалено після участі керівництва організації в Конгресі ФІФА. Міжнародний форум відбудеться 30 квітня у Ванкувері.

До цього моменту кадрові питання в УАФ розглядати не планують, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

Україну на Конгресі ФІФА представлять президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко. Основна увага функціонерів зараз зосереджена на міжнародному порядку денному. Питання призначення нового наставника збірної відкладено до повернення делегації.

Андрей Шевченко на открытии новой площадки во Львове
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: УНІАН

Коли оголосять нового тренера збірної України

Після повернення керівництва додому в УАФ планують перейти до фінальної стадії вибору кандидата. Серед варіантів розглядаються як українські, так і іноземні фахівці. Переговори з претендентами буде активізовано вже на початку травня. При цьому конкретні імена офіційно поки що не розкриваються.

Не виключено, що ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено до фіналу Кубка України. Вирішальний матч турніру запланований на 20 травня і відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". В УАФ розглядають цей період як зручний час для презентації нового наставника національної команди.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

УАФ Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації