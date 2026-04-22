УАФ назвала терміни призначення нового тренера збірної України

Гравці збірної України святкують гол.

Українська асоціація футболу визначилася з термінами призначення нового головного тренера національної команади. Рішення буде ухвалено після участі керівництва організації в Конгресі ФІФА. Міжнародний форум відбудеться 30 квітня у Ванкувері.

До цього моменту кадрові питання в УАФ розглядати не планують, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

Україну на Конгресі ФІФА представлять президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко. Основна увага функціонерів зараз зосереджена на міжнародному порядку денному. Питання призначення нового наставника збірної відкладено до повернення делегації.

Голова УАФ Андрій Шевченко.

Коли оголосять нового тренера збірної України

Після повернення керівництва додому в УАФ планують перейти до фінальної стадії вибору кандидата. Серед варіантів розглядаються як українські, так і іноземні фахівці. Переговори з претендентами буде активізовано вже на початку травня. При цьому конкретні імена офіційно поки що не розкриваються.

Не виключено, що ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено до фіналу Кубка України. Вирішальний матч турніру запланований на 20 травня і відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". В УАФ розглядають цей період як зручний час для презентації нового наставника національної команди.

