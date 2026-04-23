Суркіс висловився про ситуацію навколо Реброва у збірній України

Ігор Суркіс та Сергій Ребров під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Функціонер публічно висловив підтримку фахівцеві після завершення його роботи в національній команді. Ребров залишив посаду у квітні 2026 року після майже трьох років роботи.

Його діяльність супроводжувалася участю у кваліфікаціях великих турнірів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Сергій Ребров очолив збірну України в червні 2023 року. Під його керівництвом команда провела 34 матчі, здобувши 16 перемог, 8 разів зігравши внічию і зазнавши 10 поразок. Збірна вийшла на Євро-2024, але не подолала груповий етап. Суркіс звернувся до Реброва після того, як тренер пішов із національної команди. У словах президента "Динамо" звучала подяка та побажання подальших успіхів.

Сергій Ребров та Ігор Суркіс відповідають на запитання. Фото: УНІАН

Що Суркіс сказав Реброву

Також українці не змогли пробитися на чемпіонат світу 2026 року. Вони зуміли кваліфікуватися до плей-оф відбору на Мундіаль, але в першому ж поєдинку зазнали поразки від шведів і завершили боротьбу.

"Сергію Станіславовичу, дозвольте висловити Вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику і взяли на себе велику відповідальність: очолити національну збірну України під час страшної війни. Кожен у динамівській родині знає, що Ви живете футболом щохвилини і є професіоналом своєї справи. Я впевнений, що у Вашій тренерській кар'єрі на Вас чекає ще багато злетів і досягнень", — написав Суркіс.

Президент "біло-синіх" також відзначив внесок фахівця в розвиток українського футболу як гравця і тренера. У складі "Динамо" Ребров працював на різних посадах з 2009 по 2017 роки. Як наставник основної команди він двічі приводив "Динамо" до перемоги в УПЛ та Кубку України.

