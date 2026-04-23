Шовковський підтримав Реброва після відходу зі збірної України

Сергій Ребров (ліворуч) та Олександр Шовковський у "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський висловився про завершення роботи Сергія Реброва у збірній України. Фахівець опублікував свою реакцію в соціальних мережах. Він прокоментував відхід наставника після трьох років на чолі національної команди.

Раніше УАФ офіційно оголосила про припинення співпраці з Ребровим, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Олександра Шовковського.

Під керівництвом Сергія Реброва збірна України провела 34 матчі, в яких здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию і зазнала 10 поразок. Команда змогла кваліфікуватися на Євро-2024, проте не вийшла з групи.

Олександр Шовковський під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Шовковський звернувся до Реброва після його звільнення

Також українці не пробилися на чемпіонат світу 2026 року. У плей-офф відбору збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3. Відставка головного тренера сталася через місяць після того, як "синьо-жовті" втратили шанси пробитися на Мундіаль.

"Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація — це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати. Ми повинні бути разом: і в перемогах, і в складні моменти", — написав Шовковський.

Читайте також:

Українська асоціація футболу пізніше оголосить ім'я нового головного тренера збірної України. Наразі команда залишається без наставника. В УАФ триває процес вибору кандидата.

