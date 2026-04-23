Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шовковський здивував реакцією на відставку Реброва зі збірної України

Шовковський здивував реакцією на відставку Реброва зі збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 13:55
Шовковський підтримав Реброва після відходу зі збірної України
Сергій Ребров (ліворуч) та Олександр Шовковський у "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський висловився про завершення роботи Сергія Реброва у збірній України. Фахівець опублікував свою реакцію в соціальних мережах. Він прокоментував відхід наставника після трьох років на чолі національної команди.

Раніше УАФ офіційно оголосила про припинення співпраці з Ребровим, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Олександра Шовковського.

Під керівництвом Сергія Реброва збірна України провела 34 матчі, в яких здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию і зазнала 10 поразок. Команда змогла кваліфікуватися на Євро-2024, проте не вийшла з групи.

Александр Шовковский перед матчем чемпионата Украины
Олександр Шовковський під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Шовковський звернувся до Реброва після його звільнення

Також українці не пробилися на чемпіонат світу 2026 року. У плей-офф відбору збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3. Відставка головного тренера сталася через місяць після того, як "синьо-жовті" втратили шанси пробитися на Мундіаль.

"Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація — це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати. Ми повинні бути разом: і в перемогах, і в складні моменти", — написав Шовковський.

Читайте також:

Українська асоціація футболу пізніше оголосить ім'я нового головного тренера збірної України. Наразі команда залишається без наставника. В УАФ триває процес вибору кандидата.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про інтерес італійської "Роми" до ще одного футболіста збірної України.

Також Новини.LIVE писали про можливий відхід півзахисника Георгія Судакова з "Бенфіки" наприкінці сезону. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Сергій Ребров Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації